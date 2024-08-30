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Названы самые популярные подержанные китайские автомобили

Кроссовер Chery Tiggo стал самым популярным китайским авто с пробегом в РФ

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Chery

Самой популярной китайской моделью на вторичном авторынке в июле этого года стал кроссовер Chery Tiggo, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, в июле 2024 года на российском рынке было продано 780 подержанных автомобилей Chery Tiggo. На втором месте Haval Jolion, разошедшийся тиражом в 770 машин. Третье место занимает Geely Coolray с показателем 715 автомобилей. В топ-5 вошли Lifan X60 и Haval F7 (611 и 586 ед. соответственно).

Отмечается, что всего за 7 месяцев 2024 года россияне приобрели 99 тыс. китайских автомобилей с пробегом. Это на 58% больше, за такой же период 2023 года.

До этого стало известно, что в России по итогам 34-й недели 2024 года (с 19 по 25 августа) самым популярным автомобилем оказался кроссовер Haval Jolion. Всего за это время было продано 1856 таких машин.

На втором месте находится кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max — 1792 проданных автомобиля. Третье место занимает седан Lada Granta с показателем 1727 единиц.

Также в топ-10 попали седан Lada Vesta (1392 ед.), лифтбэк Lada Granta (1315 ед.), Chery Tiggo 4 Pro (1248 ед.), Lada Vesta SW (1003 ед.), Changan CS55 Plus (995 ед.), Haval M6 (899 ед.) и Geely Monjaro (833 ед.).

Ранее россиянам назвали стоимость содержания кроссовера Livan X6 Pro.

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