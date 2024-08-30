Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа стоимость содержания кроссовера Livan X6 Pro

НАПИ: за 5 лет на содержание Livan X6 Pro придется потратить 2 млн рублей

close
«No Limits»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «No Limits»

За пять лет владения кроссовером Livan X6 Pro собственники машины потратят на обслуживание более 2 млн рублей. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Так, стоимость владения Livan X6 Pro за 1 км составляет 27,35 рублей. В месяц эта сумма составляет 34,2 тыс. рублей, а в год — 410,2 тыс. рублей, за пять лет — 2,05 млн рублей. Стоимость автомобиля Livan X6 Pro в исследуемой комплектации Luxury составляет 2,6 млн рублей.

Отмечается, что в стоимость владения включены страховки ОСАГО и каско, замена шин, топливо, ремонт и налоги. При расчете учитывалось владение автомобилем в Москве при среднем пробеге в 15 тыс. километров в год.

Под капотом Livan X6 Pro — турбомотор 1,5 мощностью 147 л.с., работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двойным сцеплением. Габаритная длина кроссовера — 4535 мм, колесная база — 2683 мм.

В базовое оснащение X6 Pro входят кожаные сиденья с перфорацией, электростеклоподъемники, подогрев сидений и зеркал, светодиодная оптика и набор систем активной безопасности, в том числе система стабилизации, помощи при подъеме и спуске, а также предотвращения опрокидывания.

На передней панели сразу три экрана — комбинация приборов, а также основной и дополнительный экран медиасистемы. Последний предназначен для быстрого доступа пассажира к основным функциям. На российском рынке Livan X6 Pro доступен в трех комплектациях.

Ранее россиянам назвали минусы кроссовера Livan X6 Pro.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами