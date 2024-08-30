Россиянам рассказали о минусах китайского седана Geely Preface

Автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов протестировал китайский седан Geely Preface и рассказал о минусах автомобиля. Так, по его словам, у машины жесткая подвеска.

«Мелкие стыки и «лежачие полицейские» Preface отрабатывает жестко – хотелось бы большей мягкости. Свою роль сыграли и низкопрофильные шины 225/45 R18. Но всю вину на них валить нельзя. Настройка амортизаторов и пружин явно смещена в сторону управляемости, а не плавности хода», — отметил Виноградов.

Кроме того, у автомобиля низкая крыша, поэтому при посадке человек может удариться о верх проема. Люди ростом 180 см и выше уже будут касаться головами обивки потолка.

Также, управление головным светом находится в меню настроек. Хотя стоило сделать его отдельным блоком на видном месте.

До этого Виноградов заявил, что у китайского кроссовера Jetour Dashing после 30-градусной жары деформировалась передняя панель в салоне.

«С наступлением 30-градусной жары в один прекрасный момент я заметил, что в районе подсветки у динамика в верхней части передней панели кроссовера Jetour Dashing стали видны крепления. Оказалось, что панель верхнего динамика искривилась. Пластик деформировался, пока автомобиль стоял на солнце», — рассказал Виноградов.

По его словам, для того, чтобы пластик передней панели не деформировался, необходимо было добавить на деталь ребра жесткости и испытать ее на стойкость к перегреву.

Ранее сообщалось, что в Китае представили новый кроссовер Zeekr 7X.