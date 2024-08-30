В Китае представили новый кроссовер Zeekr 7X

На автосалоне в Чэнду состоялась премьера нового полностью электрического кроссовера Zeekr 7X. Об этом сообщает carnewschina.com. Продажи начнутся в конце 2024 года.

Длина кроссовера 4825 мм, колесная база — 2925 мм. Он на 75 мм длиннее, на 10 мм шире и на 32 мм выше, чем основной конкурент от американской Tesla.

У автомобиля современная 800-вольтовая электросистема. Начальная комплектация Zeekr 7X получит батарею, которую можно зарядить за 15 минут до 80% уровня зарядки, что даст запас хода в 500 км. Более дорогие версии получат тройной аккумулятор разработки компании CATL.

Силовой агрегат от Zeekr 007 выдает 416 л.с. для начальной заднеприводной комплектации. Полноприводный вариант развивает мощность 636 л.с. В Китае автомобиль будет стоить 240-350 тыс. юаней (2,9-4,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

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