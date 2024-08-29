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Россиян предупредили о беспрецедентном росте цен на автомобили

Автоэксперт Шапарин: к концу года автомобили подорожают на 30%

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Depositphotos

В России цены на автомобили в ближайшее время могут вырасти на 30%. Об этом сообщает autonews.ru со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина. Главным драйвером роста станет утилизационный сбор, ставки которого скорее всего поднимут и, как заявил эксперт, ежегодно будут пересматривать.

По его мнению, с первым увеличением утильсбора стоимость базовых китайских автомобилей взлетит сразу на 300 тыс. рублей или на 10–20% от нынешней цены. Кроме того, по мнению эксперта, «АвтоВАЗ» также повысит цены на Lada от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от модели.

«Прибавьте к этому уровень инфляции и валютные курсы. Как итог — жду подорожания новых автомобилей в России примерно на треть к следующему году», — сказал Шапарин.

До этого Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство предложение отложить индексацию утилизационного сбора на машины на пять лет.

Увеличение утильсбора сопряжено с рядом серьезных рисков для отрасли, отмечает организация. В Ассоциации напомнили, что за последние 2,5 года «легковушки» в России подорожали в два раза. Ожидается, что столько же машины прибавят в цене к 2030 году. С учетом роста утильсбора покупку авто смогут позволить себе до 5-7% россиян, а продажи новых машин составят не более 600 тыс. шт., что «сделает неактуальным развитие новых производств запасных частей и автомобилей», подчеркивает РОАД.

С 1 октября размер утилизационного сбора в России может вырасти на 70-85%. В преддверии этого россияне бросились скупать легковушки. Спрос на них за июль взлетел на 42,4%. Всего за месяц было продано 136,2 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что россияне набрали рекордное число автокредитов.

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