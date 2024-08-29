Toyota продолжила торговать машинами на российском рынке

В отчетах о продаже новых автомобилей японской компании Toyota найдены машины, которые продаются в России, несмотря на то, что бренд покинул рынок РФ в 2022 году. Об этом сообщает «Российская газета».

«В июле 2024 года в России, согласно документам автопроизводителя, было продано 5 автомобилей Toyota, что меньше прошлогоднего результата в аналогичном месяце на 78,3%», — говорится в сообщении.

О том, что автомобилестроительная корпорация Toyota Motor остановила выпуск своих машин в России, а также экспорт готовых автомобилей в РФ, стало известно весной 2022 года.

«Производство на нашем заводе в Санкт-Петербурге полностью прекращено из-за проблем со снабжением комплектующими», — рассказали в компании.

Поставка машин в Россию прервана из-за «проблем с производственными цепочками и экспортными каналами», уточнили в пресс-службе корпорации.

В 1998 году японская компания открыла московское представительство. В апреле 2002 года «Тойота Мотор» официально начало свое функционирование на территории России. В 2005 году Toyota подписала соглашение с Минэкономразвития России и администрацией Петербурга о строительстве в поселке Шушары автосборочного завода. Производство было открыто в конце 2007 года.

Ранее россиянам рассказали о состоянии большинства подержанных авто на рынке.