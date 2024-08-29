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Китайцы выпустил кроссовер со спальными местами

В Китае начались продажи кроссовера Wuling Starlight S с салоном-трансформером

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Wuling

Китайская компания Wuling представила кроссовер Starlight S. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4745 мм, колесная база — 2800 мм. В оснащение вошли светодиодная оптика и 18-дюймовые легкосплавные диски. Потребители могут выбрать один из нескольких цветов кузова. Автомобиль оснащен 15,6-дюймовым центральным экраном управления и 8,8-дюймовой светодиодной приборной панелью.

Салон поддерживает несколько режимов складывания сидений для комфортного отдыха и путешествий. В частности, можно сделать два спальных места.

Автомобиль предлагается с электромотором, а также с гибридной силовой установкой. Начальная цена Wuling Starlight S — 99,8 тыс. юаней (1,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что в Китае начались официальные продажи нового универсала Neta S. Цены начинаются от 190 тыс. юаней (2,46 млн рублей по курсу на момент публикации).

На китайском рынке автомобиль представлен с 1,5-литровым 94-сильным бензиновым двигателем и электромотором мощностью 268 л.с. Также предусмотрена электрическая 268-сильная версия.

Ранее сообщалось, что Chery Tiggo 8 Pro Max стал самым продаваемым семиместным кроссовером в РФ.

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