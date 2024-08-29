В России введут новое ограничение на работу мигрантов

В России предложили ввести практический экзамен по вождению для мигрантов, которые хотят получить водительские права категории «В» для работы в такси. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, разработанный депутатами ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

Отмечается, что сейчас, чтобы получить возможность перевозить пассажиров, мигранту достаточно сдать теоретическую часть экзамена, имея при этом национальные права.

«Законопроектом предлагается выдавать права категории «В» только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. Согласно законопроекту, иностранные граждане, которые уже получили российские права категории «В» и работают в такси, должны будут сдать практический экзамен до 1 июня 2025 года», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в Ленинградской области региональным перевозчикам запретят брать на работу таксистами иностранных граждан. Запрет продлится до конца 2024 года.

По инициативе прокуратуры региона, губернатором Ленинградской области установлен запрет на осуществление иностранными гражданами деятельности в сфере легкового такси и арендованных автомобилей с водителем, говорится в сообщении.

Всего запрет на работу иностранцев в такси ввели 18 российских регионов. В некоторых им запретили работать также в пассажирских перевозках, общепите, розничной торговле и гостиничном бизнесе.

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