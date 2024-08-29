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Названы цены на универсал Neta S с защитой от ультрафиолета

В Китае начались официальные продажи универсала Neta S с двумя холодильниками

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NETA Auto

В Китае начались официальные продажи нового универсала Neta S. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 190 тыс. юаней (2,46 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составит 4980 мм, ширина — 1980 мм, а высота — 1480 мм при колесной базе 2980 мм. Дорожный просвет автомобиля равен 133 мм. Задние сиденья можно сложить, образовав ровный пол. В этом случае объем багажника увеличится с 593 до 1295 л.

В салоне установлены два холодильника, 17,6-дюймовый экран информационно-развлекательной системы и передние сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа. Кроме того, машина оснащена панорамной крышей с изоляцией от ультрафиолета на 99,9%.

На китайском рынке автомобиль представлен с 1,5-литровым 94-сильным бензиновым двигателем и электромотором мощностью 268 л.с. Также предусмотрена электрическая 268-сильная версия.

До этого стало известно, что концерн Great Wall Motor выведет на российский рынок новый внедорожник Tank 700.

Tank 700 — рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Дорожный просвет составляет 245 мм, салон рассчитан на пять человек. Это самая крупная модель китайского бренда на сегодняшний день.

Автомобиль можно будет купить с гибридной системой Hi4, состоящей из V6 3.0, электромотора и 9-ступенчатой АКП. Суммарная отдача — 422 л.с., запас хода на электричестве — до 95 км. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 10,8 л на 100 км.

Ранее сообщалось, что Chery Tiggo 8 Pro Max стал самым продаваемым семиместным кроссовером в РФ.

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