Россиянам рассказали о состоянии большинства подержанных авто на рынке

У большинства подержанных автомобилей, которые продаются на российском рынке, есть технические проблемы. Об этом «Известиям» заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

«Сейчас большую часть предложений о продаже подержанных автомобилей занимают объявления, в которых фигурируют либо откровенно старые модели, либо машины с техническими проблемами, в том числе и после серьезного ДТП. Такие машины тоже востребованы у покупателей «с руками», которые целенаправленно покупают их для восстановления», — сказал Моржаретто.

При этом, по его словам, на российском рынке практически нет предложений о продаже исправных и юридически чистых машин не старше 5–7 лет. А именно они прежде составляли заметную долю в общем числе автомобилей на вторичном рынке.

До того главный редактор «За рулем» Максим Кадаков заявил, что в ближайшее время на авторынке возникнет ажиотажный спрос на машины.

Он отметил, что при росте ключевой ставки продажи авто в кредит должны просесть, потому что уже сейчас некоторые банки предлагают кредиты под 27%, при некоторых условиях — под 30%. Все зависит от конкретного заемщика и от конкретного банка.

Центробанк 26 июля повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых, а также увеличил прогноз по инфляции на 2024 год с 4,3-4,8% до 6,5-7%. Ожидания по росту ВВП в текущем году также были пересмотрены в сторону повышения — с 2,5–3,5% до 3,5–4%.

Ранее сообщалось, что Chery Tiggo 8 Pro Max стал самым продаваемым семиместным кроссовером в РФ.