В России появится самый большой внедорожник бренда Tank

Китайский концерн Great Wall Motor выведет на российский рынок новый внедорожник Tank 700. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Tank 700 — рамный внедорожник длиной 5090 мм при колесной базе 3000 мм. Дорожный просвет составляет 245 мм, салон рассчитан на пять человек. Это самая крупная модель китайского бренда на сегодняшний день.

Автомобиль можно будет купить с гибридной системой Hi4, состоящей из V6 3.0, электромотора и 9-ступенчатой АКП. Суммарная отдача — 422 л.с., запас хода на электричестве — до 95 км. Средний расход топлива в смешанном цикле составляет 10,8 л на 100 км.

Старт продаж Tank 700 в России, предположительно, запланирован на октябрь 2024 года.

В Китае же внедорожник получил трехлитровый V6 на 360 л.с., 163-сильный электромотор, а также девятиступенчатый «автомат».

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Автомобиль представляет собой ребрендинговую китайскую модель JAC T6. Пятиместный пикап оснащается бензиновым силовым агрегатом мощностью 176 л.с. Машина получила шестиступенчатую механическую коробку передач и систему полного привода. Конструкция кузова машины — рамная. Размеры грузового отсека составляют 1520х1520х470 мм, грузоподъемность версии равна 820 кг. Максимальная скорость — 150 км/час.

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