Разработчики автомобиля «Атом» рассказали об особенностях машины

У серийной версии электромобиля «Атом» пассажирские двери будут распахиваться в стороны. Об этом сообщают «Известия».

«Разработчики автомобиля «Атом» рассказали об устройстве дверей машины, которую планируют производить на заводе «Москвич». Их конструкция, как обещают, обеспечит удобную посадку и будет безопасной при столкновении. Двери серийной машины будут распахиваться в стороны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главной технической особенностью конструкции автомобиля «Атом» стало исключение центральной стойки кузова, что привело к увеличению пространства в салоне. Передний ряд сидений имеет электропривод. В салоне также есть атмосферная подсветка.

По размерам электрокар будет сопоставим с Lada Granta в кузове хетчбэк: длина составляет 3995 мм, ширина — 1780 мм. Дорожный просвет равен 170 мм, предусмотрены колесные диски от 17 до 19 дюймов. «Атом» получит полностью независимую подвеску типа «Макферсон» спереди и многорычажную независимую сзади.

Привод у машины будет только задний. Силовая установка сможет развивать 204 л.с., 77-киловаттая батарея позволит проезжать до 500 км без подзарядки. При зарядке на мощной станции восьми минут будет достаточно, чтобы набрать энергии для преодоления 100 км.

До этого стало известно, что отечественный электромобиль «Атом» будет стоить от 2,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что выпуск российского автомобиля «Атом» начнется в 2025 году.