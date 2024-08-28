Россиянам рассказали, почему опасно покупать Renault Duster

Приобретая на вторичном рынке Renault Duster, покупателю следует готовиться к трудностям с подбором оригинальных запчастей, особенно кузовных деталей. Об этом сообщает autonews.ru со ссылкой на директора автосервиса и детейлинг-центра Fit Service Евгения Евтеева.

«Нерешаемых проблем с обслуживанием Renault Duster в России сервисмен пока не наблюдает: присутствует большой выбор запчастей среди аналогов, а вот с оригинальными деталями трудности есть, особенно это касается кузовных панелей», — сказал специалист.

Также он отметил, что, несмотря на высокую надежность, у кроссовера есть ряд типичных проблем. Например, у автомобиля часто текут сальники и выходят из строя амортизаторы. Кроме того, у машины слабое лакокрасочное покрытие и защита от коррозии, а также низкое качество материалов салона.

До этого стало известно, что самый надежный подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей — это Ford Focus второго поколения.

При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.

Ресурс двигателя таких моделей составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма необходимо менять не реже чем раз в 150 тысяч километров. Столько же служат подшипники приводов. Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, втулки — в два раза дольше.

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