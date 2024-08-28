В Минске заметили новый китайский кроссовер, который появится и в России

В Белоруссии замечен новый кроссовер Dongfeng Mage, который также будет продаваться на российском рынке. Об этом сообщает motor.ru.

Машину сфотографировали в Минске у здания официального импортера Dongfeng «Автопромсервис». В Китае модель продается под именем Aeolus Haohan.

При длине 4650 мм и колесной базе 2775 мм кроссовер близок по габаритам к Kia Sportage нынешнего поколения. Для того, чтобы подчеркнуть спортивный характер модели, Aeolus получил четыре патрубка выхлопной системы.

Модульная платформа DSMA 2.0, лежащая в основе машины, позволяет устанавливать широкий набор силовых установок — бензиновых, гибридных и электрических. Пока же автомобиль оснащается турбомотором 1.5 л. мощностью 204 л.с.

В Китае модель стоит от 100 тыс. юаней (1,3 млн рублей по курсу на момент публикации). Продажи Dongfeng Mage в Белоруссии начнутся уже скоро. Автомобиль также фигурировал в планах Dongfeng и на российский рынок — он был заявлен для нашей страны еще осенью прошлого года.

До этого стало известно, что китайская компания Haval вывела на домашний рынок новое поколение внедорожника H9. Стартовая цена — 206 тыс. юаней (2,6 млн рублей по курсу на момент публикации). Машина будет предлагаться в трех комплектациях.

Длина автомобиля — 5070 мм, колесная база — 2850 мм. Максимальный дорожный просвет составляет 224 мм.

Автомобиль в Китае предлагается с бензиновым мотором мощностью 221 л.с., а также дизельным агрегатом с отдачей 184 л.с. В первом случае мотор будет работать с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, а во втором — с девятиступенчатой. Привод исключительно полный.

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