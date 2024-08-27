Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«АвтоВАЗ» начал массовый выпуск Lada Vesta с важной системой безопасности

«АвтоВАЗ» наладил массовый выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости

close
100%
Пресс-служба Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал массовый выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости (ESC). Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«26 августа с конвейера начали массово сходить автомобили Vesta с ESC. Также присутствуют различные комплектации, есть «нафаршированные» под завязку, за исключением климат контроля, есть средние, есть базовые, процесс производства пошел стабильно», — говорится в сообщении.

«АвтоВАЗ» анонсировал начало выпуска Lada Vesta с ESC 21 августа.

В компании отметили, что система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.

Кроме того, «АвтоВАЗ» вернул на Lada Vesta камеру заднего вида с динамическими линиями, датчики дождя и света, двухцветные литые диски диаметром 16 дюймов.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзовет Lada Vesta для замены потрескавшихся лобовых стекол.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами