«АвтоВАЗ» начал массовый выпуск Lada Vesta с важной системой безопасности

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал массовый выпуск Lada Vesta с системой курсовой устойчивости (ESC). Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте».

«26 августа с конвейера начали массово сходить автомобили Vesta с ESC. Также присутствуют различные комплектации, есть «нафаршированные» под завязку, за исключением климат контроля, есть средние, есть базовые, процесс производства пошел стабильно», — говорится в сообщении.

«АвтоВАЗ» анонсировал начало выпуска Lada Vesta с ESC 21 августа.

В компании отметили, что система курсовой устойчивости объединяет сразу несколько функций, повышающих безопасность и комфорт управления. Это противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также включение аварийной сигнализации в случае экстренного торможения.

Кроме того, «АвтоВАЗ» вернул на Lada Vesta камеру заднего вида с динамическими линиями, датчики дождя и света, двухцветные литые диски диаметром 16 дюймов.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзовет Lada Vesta для замены потрескавшихся лобовых стекол.