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Губернатор Шапша дал совет французам из-за выпуска Citroen в Калуге

Губернатор Шапша: Citroen C5 Aircross собран в Калуге, это наш автомобиль

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, где выпускают автомобили Citroen C5 Aircross, посоветовал французам обижаться на себя, сообщает РИА Новости.

«Это наш автомобиль, это автомобиль, который собран в Калужской области. Я не думаю, что нашим бывшим партнерам из Франции надо на что-то обижаться, пусть обижаются на себя», — отметил Шапша, комментируя производство Citroen в регионе.

Тестовую партию автомобилей на заводе «ПСМА Рус» в Калуге «Автомобильные технологии» выпустили в конце 2023 года. Машинокомплекты для крупноузловой сборки машин из 800 групп компонентов поставляются из Китая по железной дороге. Кузова для кроссоверов привозят в Россию в окрашенном, но не собранном виде. На заводе работает конвейер, на котором в кузова вклеивают стекла, прокладывают проводку, устанавливают оборудование салона и монтируют агрегаты.

До этого сообщалось, что в России с 1 августа резко снизились цены на кроссоверы Peugeot и Citroen. Об этом клиентов уведомила компания «Автомобильные технологии», которая производит Citroen C5 Aircross на заводе в Калуге. Так, стоимость Citroen C5 Aircross теперь составляет 3,9 млн рублей.

При этом автомобили Citroen C5 Aircross 2023 года выпуска подешевели на 400 тыс. рублей и предлагаются за 3,7 млн рублей. В случае с кроссовером Citroen C5X снижение цены составило 350 тыс. рублей (новая цена — 4,3 млн рублей). Прошлогодний Peugeot 2008 подешевел на 686 тыс. рублей и стоит 3 млн рублей, Peugeot 4008 — на 726 тыс. рублей (до 3,9 млн рублей).

Ранее «За рулем» назвал четыре преимущества Citroen C5 Aircross калужской сборки.

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