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Стало известно, сколько россияне потратили на новые машины в июле

«Автостат»: в июле россияне потратили на новые автомобили почти 405 млрд рублей

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В июле 2024 года жители России потратили на новые легковые автомобили 404,6 млрд рублей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По оценкам агентства, это на 10% больше результатов июня, когда затраты россиян на новые машины составили 367,3 млрд рублей. По сравнению с июлем 2023 года оборот на рынке новых легковых авто вырос на 41% — годом ранее россияне потратили за месяц 287,1 млрд рублей.

Более 85% затрат в июле 2024 года пришлись на иностранные автомобили — это 345,4 млрд рублей. На отечественные машины пришлось всего 15% потраченных денег (59,2 млрд рублей).

По итогам семи месяцев 2024 года на новые легковые автомобили в России было потрачено 2,7 трлн рублей, что вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Ранее стало известно, что у Jetour появился гибридный кроссовер с интерактивными задними фонарями.

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