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Классические «Волги» приспособили для работы в каршеринге

В российском каршеринге появятся автомобили «Волга»

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Саид Царнаев/РИА «Новости»

Сервис каршеринга «Ситидрайв» начнет сдавать в аренду пользователям классические автомобили «Волга» усовершенствованной конструкции. Об этом сообщает ТАСС.

Два автомобиля «Волга» - ГАЗ-24 и ГАЗ-3102 - они в скором времени появятся в сервисе. <…> Эти модели были полностью переделаны внутри, в них стоят современные двигатели, коробка-автомат», — приводит агентство слова PR-менеджера «Ситидрайва» Юлии Варламовой.

По ее словам, выпуск доработанных «Волг» на линию возможен уже в сентябре 2024 года. Мощные заднеприводные машины целесообразно выдавать пользователям, которые знакомы с особенностями управления ими, поэтому «Волги», вероятно, появятся в классическом прокате или долгосрочной аренде, предоставляемых «Ситидрайвом». Для арендаторов будут проводить подробный инструктаж.

Ранее россиянам объяснили, нужно ли обкатывать новый автомобиль.

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