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Россиянам объяснили, нужно ли обкатывать новую машину

Автоэксперт Шпикалов: обкатка не является обязательной для всех новых машин

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Shutterstock

Процедура обкатки не является по умолчанию обязательной для всех современных новых машин, но может быть рекомендована заводом-производителем. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по сервису и запчастям автомобильной группы «Авилон» Алексея Шпикалова.

«У каждого производителя свои требования к режиму обкатки. Поэтому единственно правильный способ — это прочитать инструкцию по эксплуатации и следовать ей», — сказал изданию Шпикалов.

По его словам, большинство автопроизводителей по-прежнему рекомендуют в первую тысячу километров пробега при езде на автомобиле избегать резких ускорений и торможений, а также не допускать перегрузки двигателя. Также важно соблюдать регламент обслуживания автомобиля.

Если говорить обо всех современных автомобилях, процедура обкатки не является обязательной по умолчанию, но это зависит от требований каждой конкретной автокомпании, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» планирует выпускать дорогие автомобили под отдельным суббрендом.

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