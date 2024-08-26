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«АвтоВАЗ» планирует выпускать дорогие машины под отдельным брендом

No Limits: «АвтоВАЗ» планирует выделить Aura в суббренд для дорогих машин

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АвтоВАЗ

«АвтоВАЗ» параллельно с выпуском бюджетных автомобилей планирует наладить производство более дорогих машин под отдельным суббрендом. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits со ссылкой на источники на заводе.

По его данным, первой моделью нового суббренда планируется сделать седан с увеличенной колесной базой Lada Aura. Наименование Aura пока рассматривается как основное для всего нового суббренда.

Завод крайне серьезно настроен на позиционирование своих более дорогих моделей, чем Lada, за счет нового направления бизнеса, утверждает No Limits.

До этого было объявлено, что начало выпуска Lada Aura запланировано на сентябрь 2024 года.

Также стало известно, что Lada Aura получит упрощенную версию для такси.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» запустил тестовую сборку Lada Iskra для отработки техпроцессов.

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