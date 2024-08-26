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Россиянам рассказали, как подготовить автомобиль к продаже

Автоэксперт Хайцеэр: перед продажей автомобиля стоит убраться в салоне

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Mariya Surmacheva/Shutterstock/FOTODOM

Для более выгодной продажи автомобиля важно привести его в опрятный вид, прежде всего — тщательно убраться в салоне. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

«Если хочется привести машину в порядок снаружи, важно все действия отражать в документах. Их потом следует показать покупателю и честно сказать, где и что пришлось подкрашивать, какие царапины убирать. Чем более подробную историю автомобиля мы имеем, тем он ценнее», — продолжил Хайцеэр.

При этом эксперт не советует позволять потенциальному покупателю садиться за руль авто, потому что это может обернуться ДТП. В этом случае для проверки машины лучше поехать на станцию технического обслуживания, уточнил он.

В «Авто.ру» со ссылкой на собственных экспертов до этого сообщали, что электромобили дольше всего продаются на российском рынке подержанных авто, их реализуют за 92 дня. Такой долгий срок продажи эксперты связывают с невысокой популярностью машин на новых источниках энергии. Далее идут гибридные автомобили, которые удается продать, в среднем, за 84 дня.

Ранее россиянам рассказали, какие автомобили не стоит покупать на вторичном рынке.

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