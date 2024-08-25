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В Москве пассажирка устроила скандал в такси из-за пропущенного поворота и попала на видео

В Москве пассажирка несколько минут оскорбляла таксиста и попала на видео

Пожилая пассажирка такси в Москве на протяжении минимум двух минут оскорбляла таксиста из-за пропущенного поворота, сообщает Telegram-канал Baza.

На видео с регистратора, установленного в такси, видно, что женщина на переднем пассажирском сиденье начала нецензурно оскорблять водителя за то, что он поехал по показаниям навигатора, пропустив указанный ею поворот.

«Ты не выполняешь свои обязанности за деньги, которые тебе заплатили. Катает меня 20 минут по одной точке. За это время не то что Новоясеневский, я уже там должна быть», — недовольно произнесла пассажирка, сопровождая свои реплики ругательствами.

Водитель при этом продолжал ехать, не вступая в перепалку с пассажиркой. В конечном итоге пожилая женщина вышла из такси, не доехав до места назначения.

Ранее в Красноярске водитель BMW на большой скорости съехал с дороги и врезался в стену гипермаркета.

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