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На видео попал момент тарана автомобилем BMW гипермаркета в Красноярске

В Красноярске водитель BMW въехал в гипермаркет и попал на видео

В Красноярске водитель BMW на большой скорости протаранил витрину гипермаркета, сообщает Telegram-канал «Красноярск №1».

ДТП произошло на Ястынской улице. На кадрах с камеры наблюдения видно, что белый кроссовер BMW двигался по дороге на большой скорости. Затем он свернул влево и врезался в стену. В аварии никто не пострадал, но витрина магазина оказалась пробита. Автомобиль опрокинулся набок, в салоне сработали подушки безопасности. Очевидцы сообщили, что у водителя автомобиля наблюдались признаки опьянения.

В момент аварии в салоне находились двое пьяных мужчин, уточняет tvknews.ru. Охрана гипермаркета вызвала на место происшествия полицию.

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