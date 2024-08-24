Jetour раскрыл подробности о кроссовере X50 для российского рынка

Китайская компания Jetour раскрыла состав комплектаций кроссвера X50, продажи которого начнутся на российском рынке в сентябре 2024 года, сообщает auto.ru. Цены будут начинаться от 2 млн рублей.

Так, в базовую комплектацию Comfort войдут 17-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги, две подушки безопасности, климат-контроль, датчики света и дождя, сидений из кожи, камера заднего вида, мультимедийная система с шестью динамиками.

В версии Elite есть светодиодные фары, подогрев задних сидений, передние боковые подушки безопасности, система выбора режимов движения.

Топовая комплектация Luxury включает 18-дюймовые легкосплавные диски, люк, систему кругового обзора, функцию помощи при перестроении, систему предупреждения боковых столкновений при движении задним ходом.

Кроссовер комплектуется 1,5-литровым мотором на 147 л.с. и шестиступенчатым «роботом». Кроме того, доступна версия с механической коробкой передач. Привод — передний.

До этого сообщалось, что в России в конце осени поступит в продажу новая модификация кроссовера Jetour T2. Новую версию автомобиля оснастят восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Пока в РФ к покупке доступна только версия Jetour T2 с семиступенчатой роботизированной трансмиссией.

В марте 2024 года на российском рынке представили кроссовер Jetour T2. Модель можно купить в двух комплектациях: базовой Voyage и топовой Expedition. Цена — от 3,7 млн руб. Длина модели составляет 4785 мм при колесной базе 2800 мм. Объем багажного отделения при сложенных сиденьях второго ряда — 1494 л.

Ранее сообщалось, что новый универсал Zeekr 007 появится в 2025 году.