Россиянам рассказали, какие автомобили дольше всего продаются на рынке

Электромобили дольше всего продаются на российском рынке подержанных авто. Об этом сообщает «Авто.ру» со ссылкой на собственных экспертов.

«Дольше всего продаются электромобили — за 92 дня. Такой долгий срок продажи эксперты связывают с невысокой популярностью машин на новых источниках энергии. Чаще всего электрокары покупаются в России в качестве второго автомобиля», — говорится в сообщении.

Далее идут гибридные автомобили, которые удается продать, в среднем, за 84 дня. Быстрее всего на вторичном рынке можно продать машины с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами — за 50 дней.

Ранее сообщалось, что на российском рынке подержанных автомобилей быстрее всего можно продать автомобиль Chevrolet Cruze. В среднем он уходит за 30 дней. Цена — 770 тыс. рублей.

Второе место занимают отечественные Lada 2114 (269 тыс. рублей) и Lada Granta (458 тыс. рублей), которые снимают с продажи через 31 и 32 дня соответственно.

Среди лидеров можно отметить выпускавшийся в Узбекистане Daewoo Matiz (251 тыс. рублей) и третье поколение кроссовера Kia Sportage (1,4 млн рублей). Эти машины покупают, в среднем, за 32 дня.

Ранее сообщалось, что в России возник дефицит подержанных автомобилей.