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Россиянам рассказали, какие автомобили дольше всего продаются на рынке

«Авто.ру»: на продажу электромобиля с пробегом уходит три месяца

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AP Photo/David Zalubowski

Электромобили дольше всего продаются на российском рынке подержанных авто. Об этом сообщает «Авто.ру» со ссылкой на собственных экспертов.

«Дольше всего продаются электромобили — за 92 дня. Такой долгий срок продажи эксперты связывают с невысокой популярностью машин на новых источниках энергии. Чаще всего электрокары покупаются в России в качестве второго автомобиля», — говорится в сообщении.

Далее идут гибридные автомобили, которые удается продать, в среднем, за 84 дня. Быстрее всего на вторичном рынке можно продать машины с бензиновыми и дизельными силовыми агрегатами — за 50 дней.

Ранее сообщалось, что на российском рынке подержанных автомобилей быстрее всего можно продать автомобиль Chevrolet Cruze. В среднем он уходит за 30 дней. Цена — 770 тыс. рублей.

Второе место занимают отечественные Lada 2114 (269 тыс. рублей) и Lada Granta (458 тыс. рублей), которые снимают с продажи через 31 и 32 дня соответственно.

Среди лидеров можно отметить выпускавшийся в Узбекистане Daewoo Matiz (251 тыс. рублей) и третье поколение кроссовера Kia Sportage (1,4 млн рублей). Эти машины покупают, в среднем, за 32 дня.

Ранее сообщалось, что в России возник дефицит подержанных автомобилей.

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