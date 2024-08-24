Стали известны сроки появления нового универсала Zeekr

Китайский автопроизводитель Zeekr в дополнение к седану 007 выпустит одноименный электрический универсал. Об этом сообщает carnewschina.com со ссылкой на генерального директора бренда. Премьера модели состоится в 2025 году.

Универсал Zeekr под кодовым названием CC11E составит конкуренцию автомобилю Nio ET5T. Как и седан, он будет построен на платформе PMA2+, разработанной Geely и Volvo для средне- и полноразмерных электромобилей. Компании Polestar и Lotus также используют эту платформу.

Скорее всего, универсал 007 будет доступен в заднеприводной и полноприводной версиях. Мощность первой составит 421 л.с. У полноприводной силовая установка будет развивать 646 л.с. Запас хода будет варьироваться от 688 до 870 км в зависимости от модификации.

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В компании собираются постепенно увеличивать список доступных опций. В частности, производитель намерен представить россиянам багажник на крышу, где можно будет закрепить велосипеды, лыжи, сноуборды и др. Также можно будет заказать кунг и выкатную платформу для грузового отсека.

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