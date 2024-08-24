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В Китае начались продажи нового кроссовера Chery

Chery начала продажи в Китае обновленного кроссовера eQ7

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dongchedi.com

Китайская компания Chery начала продажи на домашнем рынке модернизированных кроссоверов Shuxiangjia (на внешних рынках модель называется eQ7). Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 160 тыс. юаней (2 млн рублей по курсу на момент публикации).

После модернизации автомобиль внешне не изменился. Появились лишь две новые комплектации — Ziyou Edition и Changyou Edition. В первую включены датчики давления в шинах, задний парктроник, круиз-контроль. Во вторую комплектацию входят боковые шторки безопасности, функция предупреждения о лобовом столкновении, система распознавания дорожных знаков.

Chery eQ7 стал первым автомобилем бренда, построенным на новой алюминиевой платформе. Длина кроссовера составляет 4675 мм, колесная база - 2830 мм. Новинка доступна в пяти цветах кузова: зеленом, синем, черном, белом и сером. В комплектацию входят обогрев рулевого колеса, система контроля усталости водителя, функция дистанционного запуска двигателя.

Автомобиль предлагается в двух версиях. Первая оснащается электромотором мощностью 211 л.с. Запас хода такого автомобиля составляет 512 км. Вторая модификация оборудована 183-сильным электродвигателем. После полной зарядки аккумулятора она может проехать до 412 км.

Ранее сообщалось, что JAC разработал для россиян новые аксессуары на пикап T9.

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