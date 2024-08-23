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Рассыпавшиеся банки пива перекрыли движение на трассе на Кубани

На Кубани сотни банок пива выпали из грузовика и перекрыли движение по трассе

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Телеграм-канал 23 МВД

На Кубани в результате ДТП на трассе оказались разбросаны сотни бутылок. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Сегодня в 10 часов утра на автодороге «Кавказ» водитель автомобиля ГАЗ ехал со стороны города Кропоткина в сторону города Армавир. «Во время движения у грузовика лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение и опрокинулся», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате аварии пострадали только банки с алкогольным напитком. На опубликованных кадрах видно, что разбросанная продукция занимает половину дороги, мешая машинам проехать.

В марте по дороге между Ростовом и Батайском на мосту перевернулась фура, которая перевозила наполнитель для кошачьих туалетов. Кадры произошедшего публикуют очевидцы в соцсетях.

Судя по изображениям, большегруз опрокинулся на бок на эстакаде. Он был загружен древесным наполнителем для кошачьего туалета. В результате аварии он высыпался из кузова прямо на проезжую часть. Из-за происшествия проезд по эстакаде временно ограничили и образовался затор. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в Подмосковье Toyota на полном ходу снесла остановку с людьми и попала на видео.

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