Названы российские цены на внедорожник Haval H5

Пятиместный рамный полноприводный внедорожник Haval H5 будет стоить в России от 3,7 млн рублей до 4,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Haval.

Haval H5 является самой крупной моделью марки. Длина автомобиля — 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Объем багажника при сложенных сиденьях составляет 2116 л. Внедорожник похож на японскую модель Toyota Fortuner. Он получил большую решетку радиатора с двумя поперечинами, светодиодные фары, рейлинги на крыше, две выхлопные трубы прямоугольной формы.

В салоне установлен 12,3-дюймовый экран мультимедиа, сиденье водителя с электрорегулировкой, аудиосистема из шести динамиков.

В моторную линейку вошли двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 200 л.с. и турбодизель такого же объема с отдачей 150 л.с. Оба двигателя идут в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В базовую версию входят камеры кругового обзора, зимний пакет, задний парктроник, панорамная крыша, шесть подушек безопасности, электропривод задней двери.

До этого компания Chery опубликовала в своем Telegram-канале фото нового кроссовера Tiggo 9, который появится на российском рынке.

Под капотом установлен бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 238 л.с., еще 224 л.с. выдает гибридная трансмиссия 3DHT с электромоторами и трехступенчатым редуктором. Заявленный расход топлива автомобиля — 5,2 литра бензина АИ-95 на 100 км пути. Разгон до 100 км/ч — 4,5 секунды. Запас хода кроссовера около 1400 км.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая версия кроссовера Exeed VX.