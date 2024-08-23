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Chery показала на фото новую модель для российского рынка

Новый кроссовер Chery Tiggo 9 для рынка России впервые показали на фото

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Chery Russia

Автопроизводитель Chery опубликовал в своем Telegram-канале фото нового кроссовера Tiggo 9, который появится на российском рынке.

«Таинственный и эффектный силуэт, сочетание безопасности, технологичности и безупречного стиля – Chery Tiggo 9. Уже близится день, когда мы представим вам наш новый семейный кроссовер – ключ к высокому уровню комфорта», — говорится в сообщении.

О дате презентации автомобиля не сообщается.

Дебют модели состоялся весной на автосалоне в Пекине. Длина автомобиля составляет 4810 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1741 мм, а колесная база составляет 2770 мм.

Под капотом установлен бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 238 л.с., еще 224 л.с. выдает гибридная трансмиссия 3DHT с электромоторами и трехступенчатым редуктором. Заявленный расход топлива автомобиля — 5,2 литра бензина АИ-95 на 100 км пути. Разгон до 100 км/ч — 4,5 секунды. Запас хода кроссовера около 1400 км.

Кроссовер оснащен системой полного привода, клиренс равен 210 мм.

Ранее сообщалось, что Chery построила спортивную версию Tiggo 7 с дизайном как у Land Rover.

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