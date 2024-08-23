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У Lada Vesta нашли серьезный дефект лобового стекла

АвтоВАЗ отзовет Lada Vesta для замены потрескавшихся лобовых стекол

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Lada

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» проводит сервисную кампанию по замене лобового стекла автомобилей Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада. Онлайн» со ссылкой на соответствующие предписания для дилерских центров.

«Предписание обязывает дилерские центры при предпродажной подготовке проверить состояние ветрового стекла. В случае обнаружения на нем трещины, заменить стекло 8450044484 на новое с артикулом 8450044485, при этом установить зеркало салона 8450091945», — говорится в сообщении портала.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев Lada.

До этого стало известно, что владельцы дорестайлинговых Lada Vesta начали устанавливать на свои машины цифровую приборную панель от обновленной Vesta.

Для обновления автомобиля владельцы старых Lada Vesta покупают комбинацию приборов, несколько переходников, руль нового образца, рамку крепежа, крышку подушки руля, пластиковую облицовку и козырек. Притом последний найти труднее всего. Общая сумма комплекта обходится в 45 тыс. рублей.

Правда, после установки не будет работать экран навигации, а кнопками на руле нельзя переключать треки и менять громкость штатной медиасистемы.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ отзовет Lada Granta для ремонта подвески.

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