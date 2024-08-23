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Эксперты объяснили повышение стоимости российских авто на 20%

Автоэксперт Попов: стоимость отечественных авто вырастет на 20% до конца года

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Кирилл Брага/РИА Новости

До конца года рост цен на машины в России составит от 15 до 20%. Это в первую очередь связано с тем, что на фоне инфляции продавцы российских автомобилей захотели «подзаработать», объяснил в беседе с 360.ru независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Сегодня все ожидают введения утильсбора, изменений ставок рефинансирования, напомнил эксперт. Плюс к этому, предложение определяется спросом.

«Почему бы не сыграть на эту тему в цене? Нормальная история», — отметил он.

По его мнению, сегодня российский авторынок «шатается», а с учетом инфляции иномарки ожидается скачок цен на иномарки. Наблюдая за этим, продавцы повышают стоимость в целом всех автомобилей, объяснил Попов.

«Я думаю, что на 15-20% до конца года все подтянется», — предупредил он.

До этого специалисты заявили, что из-за возможного повышения утилизационного сбора, ожидаемого 1 октября, цены на них повысятся на 10%.

Ранее стало известно, поднимет ли «Москвич» цены на свои авто.

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