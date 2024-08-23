В России хотят массово устанавливать камеры на железнодорожных переездах

В России собираются массово устанавливать камеры наблюдения на железнодорожных переездах из-за роста ДТП. Соответствующие поправки подготовил Минтранс, пишет «Коммерсантъ». Ведомство хочет расширить комплексы фото- и видеофиксации.

На данный момент камеры устанавливаются на переездах при условии, что на месте за последние три года произошло не менее двух аварий. При этом в них должны были пострадать более пяти человек (или получить травмы, несовместимые с жизнью). Минтранс собирается внести правки, которые позволят устанавливать камеры на переездах, где за три года произошла хотя бы одна авария вне зависимости от количества пострадавших.

Соответствующая инициатива появилась на фоне роста ДТП на ж/д переездах. С января по июль 2024-го произошло 90 таких аварий — на 9,8% больше, чем годом ранее.

В конце июля в Волгоградской области после столкновения с «КамАЗом» на переезде сошел с рельсов поезд «Казань — Адлер». Водитель грузовика Асламбек Усматов уже заявил, что не понимает, как его самосвал оказался на путях. Он получил тяжелые травмы. Число пострадавших превысило 100 человек, среди них 33 ребенка.

Ранее стало известно, погасит ли ГИБДД штрафы граждан с камер в зонах атаки ВСУ.