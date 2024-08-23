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Belgee наладит выпуск еще двух моделей автомобилей

Belgee до 2026 года получит лицензию на производство двух новых моделей

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Телеграм-канал Belgee LIFE

Белорусский автобренд Belgee планирует наладить выпуск еще двух моделей автомобилей. Об этом сообщает abw.by.

«В Беларуси автомобили начали производить под собственным брендом BelGee. Сейчас это две модели – X50 и X70. Получена лицензия на производство кроссовера SX-11 под брендом BelGee. До 2026 года запланировано получение лицензии еще на две модели», — говорится в сообщении издания.

О каких двух моделях идет речь, не сообщается.

До этого Belgee анонсировал запуск работы 33 официальных дилерских центров в России.

Работа дилерских центров запущена в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и т.д. К концу года автобренд намерен открыть минимум 120 автосалонов.

Россиянам предлагают приобрести кроссоверы X50 и Х70.

Ранее президент Лукашенко выразил благодарность Китаю за возможность выпускать Belgee.

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