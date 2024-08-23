Belgee наладит выпуск еще двух моделей автомобилей

Белорусский автобренд Belgee планирует наладить выпуск еще двух моделей автомобилей. Об этом сообщает abw.by.

«В Беларуси автомобили начали производить под собственным брендом BelGee. Сейчас это две модели – X50 и X70. Получена лицензия на производство кроссовера SX-11 под брендом BelGee. До 2026 года запланировано получение лицензии еще на две модели», — говорится в сообщении издания.

О каких двух моделях идет речь, не сообщается.

До этого Belgee анонсировал запуск работы 33 официальных дилерских центров в России.

Работа дилерских центров запущена в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Туле, Орле, Брянске, Саратове, Оренбурге, Екатеринбурге, Омске и т.д. К концу года автобренд намерен открыть минимум 120 автосалонов.

Россиянам предлагают приобрести кроссоверы X50 и Х70.

Ранее президент Лукашенко выразил благодарность Китаю за возможность выпускать Belgee.