Эксперт раскрыл, на сколько подорожают автомобили в РФ после повышения утильсбора

Из-за возможного повышения утилизационного сбора на автомобили с 1 октября 2024 года, цены на автомобили вырастут на 10%. Такой прогноз дал руководитель Управления продаж и маркетинга «Мотор-Плейс» Максим Железняк в ходе организованного «Ридусом» круглого стола на тему: «Станут ли автомобили снова предметом роскоши?»

«Понятно, что это много, но не ужас-ужас», — сказал Железняк.

Он пояснил, что при повышении утилизационного сбора на 85% его доля в розничной цене автомобиля возрастет с 11 до 21%. Эти 10%, по его словам, и заплатят потребители.

Утилизационный сбор будет повышаться и в дальнейшем. К 2030 году автомобили подорожают только из-за этой статьи на 20%, добавил эксперт.

С 1 октября размер утилизационного сбора в России может вырасти на 70-85%. В преддверии этого россияне бросились скупать легковушки. Спрос на них за июль взлетел на 42,4%. Всего за месяц было продано 136,2 тыс. машин. Ожидается, что в августе динамика сохранится.

Ранее дилеры попросили правительство отложить на 5 лет повышение утильсбора на автомобили.