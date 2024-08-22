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Infiniti прекратит выпуск единственного в модельном ряду седана

Infiniti в 2025 году снимет с производства седан Q50 из-за низкого спроса

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Infiniti

Автомобильный производитель Infiniti в 2025 году снимет с производства автомобиль Q50. Об этом сообщает motor1.com. Это был единственный седан в модельной линейке бренда.

Первое поколение Infiniti Q50 было представлено в 2013 году. Автомобиль пришел на смену седану G37. Однако популярной модель так и не стала, поэтому руководство бренда решило свернуть производство и сосредоточиться на выпуске кроссоверов.

До этого Autocar сообщил, что автопроизводитель Fiat прекратил прием заказов на Fiat 500 Hybrid с бензиновым мотором в связи со снятием модели с производства.

Представитель Fiat в Великобритании подтвердил изданию, что прием заказов на Fiat 500 Hybrid прекращен, но у дилеров достаточно запасов, чтобы распродавать машины до Нового года. Аналогичная ситуация наблюдается с его спортивными версиями Abarth 595 и 695. Автомобиль выпускался в течение 17 лет, он был представлен в 2007 году.

При этом представленный в 2020 году электрический Fiat 500e остается в продаже.

Ранее в России начались продажи нового кроссовера Skoda по низкой цене.

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