В России начались продажи нового кроссовера Skoda по низкой цене

В России стартовали продажи нового кроссовера Skoda Kamiq из Европы по цене китайских авто. Об этом сообщает «Российская газета».

Новинка появилась в арсенале у одного из российских дилеров. Отмечается, что речь идет не о китайской версии авто, а об обновленной европейской — привезти покупателю ее обещают уже через 2-3 недели.

Приобрести модель предлагают за 3,75 млн рублей, однако скидки позволяют снизить ценник до 3,55 млн рублей. За аналогичную стоимость в России продают Chery Tiggo 8 Pro Max, Haval Dargo, Haval F7, Jaecoo J7, Geely Atlas.

Skoda Kamiq оснащается однолитровым двигателем на 115 л.с. и семиступенчатым «роботом» DSG. Модель продается с передним приводом.

Также в оснащение входят обогрев передних сидений, фронтальные и передние боковые подушки безопасности, задние и передние датчики парковки, круиз-контроль, ограничитель скорости и т.д. В прошлом году модель обновилась и получила другую решетку радиатора нового образца и фары.

До этого в РФ дилер привез хэтчбек Toyota Yaris GR 2024 года выпуска с незначительным пробегом в 57 км.

Продавец предлагает приобрести автомобиль за 6,3 млн рублей. Внутри у хэтчбека 1,6-литровый двигатель на 272 л.с. и МКП. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,5 с. Модель предлагается с полным приводом.

Дилер утверждает, что новую машину привезли из Германии — куплена она была у официального дилера. При этом речь идет о максимальной комплектации High Performance. Что конкретно в нее входит — не уточняется.

Ранее на китайском рынке начались продажи нового седана Avatr с сумкой Dior.