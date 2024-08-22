Россиянам рассказали, почему автомобиль «ест» шины

Причин, по которой автомобиль «ест» резину, может быть несколько. Об этом «Российской газете» рассказал собственник и руководитель автосервисов Fit Service Николай Погуляев.

«Одна из причин — неправильное давление в шинах. Если давление в шинах слишком низкое или слишком высокое, это может привести к неравномерному износу резины. Недостаточное давление вызывает износ краев шин, тогда как избыточное, наоборот, приводит к износу центральной части», — заявил Погуляев.

Кроме того, на неравномерный износ шин оказывает влияние сход-развал. Если он сделан неправильно, это может привести к тому, что покрышки будут изнашиваться быстрее с одной стороны.

Также, частые резкие старты, торможения, повороты могут значительно ускорить износ шин, сказал эксперт.

До этого директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что расценки на техническое обслуживание легковых автомобилей в российских автосервисах к концу года вырастут до 10%.

По словам эксперта, на увеличение стоимости обслуживания автомобилей повлияет несколько причин. Среди них растущая реальная инфляция на товары и услуги, кадровый голод, требующий повышение заработных плат. Автосервисы поднимают стоимость норма-часа для клиентов, чтобы предложить более конкурентные зарплаты своим сотрудникам. Стоимость запчастей тоже играет не последнюю роль — цены на них традиционно зависят от валютного курса.

В компании отметили, что средний чек за обслуживание автомобилей по итогам первого полугодия 2024 года составил 9,6 тыс. рублей. В прошлом году он был на 31% ниже, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

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