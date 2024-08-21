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Грузовик протаранил пять автомобилей на Ленинградском шоссе

В Химках на Ленинградском шоссе грузовик разбил пять автомобилей

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«ДТП и ЧП МОСКВА и МО»' class="item-image" >
Телеграм-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

На Ленинградском шоссе в подмосковных Химках произошла массовая авария с участием грузовика. Об этом сообщается в Telegram-канале «Агентство Москва».

По его данным, грузовой автомобиль протаранил пять автомобилей, включая такси. Пассажирка такси получила травмы.

На видео с последствиями аварии, опубликованном Telegram-каналом «ДТП и ЧП Москва и МО» видно, что на место происшествия прибыли несколько машин скорой помощи и спасатели. Удар «КамАЗа» пришелся в заднюю часть такси, машину зажало между грузовиком и белым фургоном Ford Transit.

После этого несколько машины столкнулись по цепочке: как минимум, повреждения получили кроссовер зеленого цвета и еще одно такси.

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