Россиянам перечислили кроссоверы с самыми надежными вариаторами

Среди автомобилей, оснащенных вариаторами, высокую надежность демонстрируют агрегаты, которые устанавливались на кроссоверы Honda, Subaru, Toyota, Nissan и Mitsubishi. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя отдела оценки колесной техники группы компаний «Альфа-Лизинг» Валерия Антюфьева.

«Honda BRJA, устанавливаемый на кроссовер CR-V с 2017 года, заслуженно считается одним из самых надежных вариаторов. Этот агрегат является усовершенствованной версией предыдущей модели и отличается исключительной надежностью», — привел пример Антюфьев.

По его словам, высокой надежностью также отличаются вариаторы Subaru TR580, известные под названием Lineartronic. Эти трансмиссии устанавливаются на Subaru Forester, Impreza и XV. У Toyota высокую живучесть проявляет вариатор K112 производства Aisin, который ставился на RAV4 до 2019 года. К надежным также стоит отнести Nissan Murano с вариатором Jatco JF010E и Mitsubishi Outlander с вариатором Jatco JF011E.

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