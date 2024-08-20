Стало известно, когда «Москвич» выпустит новый отечественный автомобиль

Автозавод «Москвич» собирается выпускать оригинальные авто из российской стали в 2026 году. Об этом на Московском международном форуме автомобилестроения IMAF рассказал коммерческий директор компании Максим Златокрылец, передает корреспондент «Газеты.Ru».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Завод намерен выпустить машину с ДВС. В 2025 году компания собирается локализовать телематику, мягкие элементы сидений, топливные баки и др. К 2026 году, «Москвич» должен представить собственный автомобиль.

При этом Златокрылец отметил, что в разработке новинки есть трудности из-за невозможности реализовать штамповочное производство на предприятии.

«Сейчас все штампы в мире производятся в Южной Корее. Самый легкий штамп весит около 200 т. Сейчас перед нами стоит вопрос, где взять штамп, как его привезти. Но мы готовы, это в планах», — заявил он.

О разработке нового авто под брендом «Москвич» стало известно в апреле прошлого года. Тогда Telegram-канал «Русский автомобиль» утверждал, что речь идет о кроссовере. Длина машины якобы составляет 4400 мм, высота 1660 мм, ширина 1850 мм. Также у автомобиля будет покатая крыша, тонкие L-образные фары, утопленные дверные ручки, двухуровневая решетка радиатора. Отмечалось, что это будет электромобиль.

Ранее FAW анонсировала новый кроссовер для России.