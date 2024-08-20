FAW анонсировала новый кроссовер для России

Китайский автопроизводитель FAW анонсировал появление среднеразмерного кроссовера Bestune Т90 в России в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

В компании отметили, что новинка станет флагманом бренда в России. Известно, что автомобиль собран на модернизированной платформе FMA-A2. Его габариты составляют 4718 х 1880 х 1710 мм при колесной базе размером 2772 мм. Техническое оснащение новой модели неизвестно. Однако в Белоруссии автомобиль продается с 1,5-литровым турбомотором на 179 л.с. или с 2-литровым наддувным агрегатом на 252 л.с. В первом случае Т90 получил 7-ступенчатый «робот», а во втором — 8-диапазонную АКП.

Также у кроссовера есть 8-дюймовая панель приборов, проекционный дисплей, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и т.д.

До этого сообщалось, что автопроизводитель FAW завершает продажи в России флагманского кроссовера Bestune T99, в будущем году ему на смену придет обновленная модель.

«В следующем году мы ожидаем обновленный Т99, поэтому сейчас распродаем остатки. Обслуживание и сервис машин сохранятся в прежнем объеме», — сообщили в пресс-службе FAW.

Поставки автомобилей в Россию уже завершены, уточнили в компании. FAW Bestune T99 рассчитан на пять человек. Его длина 4800 мм, колесная база — 2870 мм. Под капотом — турбомотор 2.0 мощностью 218 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом» японской марки Aisin. Тяга передается на передние колеса.

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