Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

FAW анонсировала новый кроссовер для России

FAW объявила о подготовке к выпуску нового Bestune T90 в России

close
100%
FAW

Китайский автопроизводитель FAW анонсировал появление среднеразмерного кроссовера Bestune Т90 в России в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

В компании отметили, что новинка станет флагманом бренда в России. Известно, что автомобиль собран на модернизированной платформе FMA-A2. Его габариты составляют 4718 х 1880 х 1710 мм при колесной базе размером 2772 мм. Техническое оснащение новой модели неизвестно. Однако в Белоруссии автомобиль продается с 1,5-литровым турбомотором на 179 л.с. или с 2-литровым наддувным агрегатом на 252 л.с. В первом случае Т90 получил 7-ступенчатый «робот», а во втором — 8-диапазонную АКП.

Также у кроссовера есть 8-дюймовая панель приборов, проекционный дисплей, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и т.д.

До этого сообщалось, что автопроизводитель FAW завершает продажи в России флагманского кроссовера Bestune T99, в будущем году ему на смену придет обновленная модель.

«В следующем году мы ожидаем обновленный Т99, поэтому сейчас распродаем остатки. Обслуживание и сервис машин сохранятся в прежнем объеме», — сообщили в пресс-службе FAW.

Поставки автомобилей в Россию уже завершены, уточнили в компании. FAW Bestune T99 рассчитан на пять человек. Его длина 4800 мм, колесная база — 2870 мм. Под капотом — турбомотор 2.0 мощностью 218 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом» японской марки Aisin. Тяга передается на передние колеса.

Ранее УАЗ модернизировал выпускаемую более 60 лет «Буханку».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами