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УАЗ модернизировал выпускаемую более 60 лет «Буханку»

УАЗ начал продажи «Буханки» с двигателем класса Евро-5

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УАЗ

Ульяновский автомобильный завод начал предлагать автомобиль УАЗ СГР («Буханка») с двигателем стандарта Евро-5. Об этом говорится на сайте предприятия.

Автомобиль можно оснастить двигателем ЗМЗ-409055 (Евро-5) мощностью 112 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач от китайской компании BAIC.

Доплата за экологичный мотор составит 20 тыс. рублей. Минимальная стоимость бортовой версии «буханки» составит 1,45 млн рублей. Самая дорогая модификация — Экспедиционная. За нее придется отдать 1,74 млн рублей.

До этого вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что стоимость УАЗ «Буханка», которая сегодня доходит до 2 млн рублей, является завышенной относительно его потребительских качеств и низкой надежности. Он добавил, что автомобилисты вынуждены покупать такие машины из-за отсутствия альтернативы в сегменте внедорожников.

По его словам, «Буханка» также не отвечает современным нормам безопасности, требованиям по управляемости и динамике. А прототипы нового УАЗа, обещавшие победу над Land Cruiser Prado, так и остались на бумаге.

Ранее в сети появилось видео, как попасть в УАЗ без ключа.

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