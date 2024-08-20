В Санкт-Петербурге сотрудники интерпола задержали гонщика Ferrari за мошенничество

В Санкт-Петербурге задержан пилот гоночной команды Ferrari — израильский блогер Джошуа Карту. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot. В США и Канаде он обвиняется в мошенничестве.

«45-летний уроженец Канады и гражданин Израиля Джошуа Карту был объявлен в международный розыск США. Американские и канадские власти обвиняют его в нелегальной торговле бинарными опционами с территории Израиля и обмане инвесторов почти на $233 млн с 2013-го по 2017-й год», — говорится в сообщении.

Решается вопрос об экстрадиции.

Карту называет себя пилотом гоночной команды Ferrari Challenge, имеет коллекцию люксовых автомобилей, включая Rolls-Royce и разные модели Ferrari. Последнее время он проживал в Москве, в апартаментах «Москва-Сити».

До этого стало известно, что футболист петербургского «Зенита» Максим Глушенков собрал 160 автоштрафов на 160 тыс. рублей всего за полтора года. По его данным, спортсмен ездит на BMW X5 M.

Футболист стал чаще нарушать ПДД после перехода в «Зенит». При этом машиной футболиста иногда пользуется его возлюбленная Анна, которая в конце июля также получила штраф за превышение скорости.

Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» в июне 2024 года. Игрок до игры с «Химками» провел четыре матча в РПЛ, в которых забил семь мячей и отдал одну результативную передачу.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 13 очков. Подмосковная команда с пятью очками занимает девятое место.

Ранее сообщалось, что певец Элджей закрыл все 520 штрафов, которые числились на его Hummer.