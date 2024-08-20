У Lada Granta выявили серьезную проблему

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» проводит сервисную кампанию в отношении модели Lada Granta. Об этом сообщает лада.онлайн.

«Если в автоцентр Lada обратится владелец автомобиля из списка, то специалисты автоцентра проведут отворачивание гаек крепления правой и левой опоры передней подвески на 1-2 витка, после чего затянут соединение с использованием предельного момента ключа настроенным на 21 Нм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все ремонтные работы будут проведены бесплатно.

До этого стало известно, что на автомобилях Lada Vesta с вариатором будет проведена проверка уровня трансмиссионного масла и наличие стружки.

Сейчас вариатор на Lada Vesta предлагают только в связке с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с.

До этого автоэксперт Ракитин назвал установку китайского вариатора WLY CVT18 в Lada Vesta хорошим решением. По его словам, он надежный. Главное — это аккуратные разгоны, отсутствие перегревов и своевременная замена масла.

Новый вариатор похож на Jatco JF015E, который раньше устанавливали в машины Lada, когда маркой владела компания Renault.

Ранее сообщалось, что владельцы старых Lada Vesta начали дорабатывать свои автомобили.