Россиян предупредили о резком подорожании каршеринга из-за утильсбора

В России сервисы каршеринга и проката машин поднимут стоимость своих услуг на 10–20% к концу 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на Национальный автомобильный союз (НАС).

«С приходом санкций ситуация ухудшилась: обслуживать авто стало дороже, цены на все подскочили, а новые машины по старым условиям дилеры уже не дают. Итог ощутим уже сейчас: у непопулярных сервисов убытки/прибыль примерно совпадают. Сколько принесли пользователи, столько же потратили на обслуживание», — говорится в публикации.

В НАС предупредили, что после повышения утилизационного сбора самые популярные машины с двухлитровыми двигателями подорожают более чем на 300 тыс. рублей. В связи с этим обновлять парк станет дороже, и сервисы окажутся вынуждены поднимать цены на услуги.

11 августа группа подростков смогла арендовать автомобиль Nissan по чужому аккаунту, принадлежащему 27-летней женщине. Сидевший за рулем 15-летний мальчик разогнал Nissan Qashqai до 145 км/ч, после чего не справился с управлением и врезался в дом. Одному из несовершеннолетних пассажиров выжить не удалось, трое госпитализированы. Подросток-водитель сбежал с места ДТП, а затем оказался у врачей с травмами и был задержан.

Ранее россиянам объяснили, какое наказание грозит за передачу каршеринг-аккаунта.