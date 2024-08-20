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Главу МВД Колокольцева попросили увеличить штраф за езду без номеров

Депутаты Адыгеи предложили в 10 раз увеличить штраф за езду без номеров

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Депутаты парламента (Государственного Совета — Хасэ) Адыгеи обратились к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой увеличить штраф за езду без автономеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера парламента республики Владимира Нарожного.

«Законодатели просят ужесточить административное наказание в отношении водителей, нарушающих правила дорожного движения РФ в части сокрытия автомобильных номеров, чтобы избежать административного наказания», — сказал Нарожный.

Штраф за нарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ, предлагается увеличить с 500 рублей до 5 тыс. рублей, а по ч. 2 — лишать прав на срок от трех до шести месяцев вместо одного года и трех месяцев.

До этого стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге в несколько раз поднимутся штрафы для водителей за неоплаченный проезд по платным дорогам.

Так, Московская городская дума намерена повысить с 5 тыс. до 15 тыс. рублей максимальный штраф для нарушителей. В Санкт-Петербурге санкции увеличатся до 30 тыс. рублей.

Новые штрафы вводятся из-за изменения с 1 сентября федерального законодательства. Ныне действующие штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам в размере 1,5–5 тыс. рублей останутся только на федеральных трассах. На региональных дорогах будет введена собственная система наказаний нарушителей. Министерство транспорта РФ при этом пообещало, что вводимые регионами штрафы не превысят действующих в рамках федерального законодательства.

Ранее депутаты предложили штрафовать скрывшихся с места ДТП водителей.

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