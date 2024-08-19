Названа стоимость новой версии кроссовера Exeed

Китайская компания Exeed объявила старт продаж новой версии кроссовера Exeed RX под названием Flagship в России. Об этом сообщила пресс-служба бренда. Новинку продают в РФ от 5,3 млн рублей.

«Кросс-купе Exeed RX получило ряд значительных обновлений, среди которых восьмиступенчатая коробка передач, которая работает в паре с двигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л.с. <...> В дизайне экстерьера впервые для модели стали доступны новые цвета Галактический серый и белый Аструм. Изменения также коснулись дизайна колесных дисков», — рассказали в компании.

Для новинки стал доступен фирменный пакет сервисов, включающий различные онлайн-сервисы внутри авто. Также появилась возможность удаленного управления Exeed RX с помощью мобильного приложения, функция массажа водительского кресла и электронно-регулируемая рулевая колонка, позволяющая настраивать руль по высоте и по вылету.

До этого сообщалось, что компания Exeed планирует начать выпуск вместительных электрических универсалов Exlantix ES. Автомобиль построят на платформе E0X, которая также лежит в основе кроссовера ET.

В базовую комплектацию универсала будет входить аккумулятор емкостью 77 кВт.ч. Запас хода — 680 км. В средней комплектации будет предусмотрена батарея емкостью 100 кВт. ч. Такая машина может проехать до 880 км. Топовая комплектация включает двухмоторную систему полного привода и литиевый аккумулятор емкостью 100 кВт.ч. Без подзарядки такой автомобиль способен преодолеть 710 км.

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