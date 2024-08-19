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Россияне бросились покупать подержанные машины

«Автостат»: рынок подержанных машин в июле вернулся к росту

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Илья Наймушин/РИА Новости

Российский рынок автомобилей с пробегом в июле 2024 года вернулся к росту, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За месяц в России было реализовано 546,2 тыс. подержанных легковых автомобилей, что на 9,3% больше результатов июня и на 6,7% больше, чем в июле 2023 года.

Объем продаж на вторичном рынке стал рекордным за последние 11 месяцев. Благодаря тому, что в июле россияне столь активно покупали подержанные машины, по результатам семи месяцев этот сегмент рынка оказался «в плюсе» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,3 млн машин, что почти на 1% больше, чем в январе-июле 2023 года.

До этого стало известно, что в январе-июле 2024 года россияне потратили на новые легковые машины более 2,5 трлн рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» и ГАЗ возобновили производство автомобилей.

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