На видео попали уходящие под воду автомобили россиян после суперливня

В Приморском крае в результате суперливня дороги ушли под воду. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Приморье уходит под воду. Дороги между поселками превратились в реки из-за ливня. Трасса между Новым и Вольно-Надежденским уже все — сплошной поток. Похожая ситуация и в других населенных пунктах», — говорится в публикации.

Отмечается, что жители Владивостока сейчас стоят в 10-балльных пробках.

До этого в Санкт-Петербурге в результате сильных ливней стало затапливать автобусы с пассажирами внутри.

«Внутри автобусов разбушевались океаны из грязной воды. Осадки затекают прямо с улицы, поэтому пассажирам приходится поджимать ноги, чтобы не поймать волну», — указывал Telegram-канал «Mash на Мойке».

В частности, суперливень затопил автобус на Парашютной улице — произошедшее сняла на камеру пассажирка.

Ранее во Владивостоке заметили корейские броневики с водометами.